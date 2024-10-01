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Столтенберг допустил вступление Украины в НАТО без части территорий

Столтенберг допустил вступление Украины в НАТО без части территорий

Запад может принять Украину в Североатлантический альянс только с подконтрольными территориями. Такое развитие событий не исключил уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с украинским изданием "Интерфакс-Украина".

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