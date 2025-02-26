От секретной морской базы ВСУ остались головешки: Карта специальной военной операции на Украине на 26 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваОт секретной морской базы ВСУ остались головешки, в рамках Специальной военной операции на Украине.