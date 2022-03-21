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Ротенберг о победном голе Ожиганова: «Он прогрессирует. Будет прибавлять с каждым матчем, думаю»

Роман Ротенберг высоко отозвался о защитнике СКА Игоре Ожиганове. Главный тренер армейцев высказался после матча 2-го раунда Кубка Гагарина со «Спартаком» (2:1, 1-1).

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