Раис Татарстана в Альметьевске поприветствовал участников конкурса профмастерства среди молодых нефтяников

В рамках рабочей поездки в Альметеьвск Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия конкурса профессионального мастерства среди молодых нефтяников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым