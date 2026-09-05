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Раис Татарстана в Альметьевске поприветствовал участников конкурса профмастерства среди молодых нефтяников

В рамках рабочей поездки в Альметеьвск Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия конкурса профессионального мастерства среди молодых нефтяников.

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