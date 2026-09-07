По первому автомобильному мосту между РФ и КНДР запустили движение

На границе России и КНДР открыли движение по первому автомобильному мосту между двумя странами. Также завершено строительство пункта пропуска "Хасан" с десятью полосами движения.
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