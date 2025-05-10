Австрия против «твердорусов» и Русского мира

В Киеве поменялся посол Австрии. Вместо Арада Бенкё на Украину 2 мая прибыл Роберт Мюллер. И в тот же день Мюллер поделился впечатлениями: «Первые впечатления от моей новой должности в Киеве: красота и стойкость народа Украины заслуживают нашей полной и постоянной поддержки».