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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Зубов: «Канцеров и Гребенкин – молодые звездочки, у которых появился шанс, и они им воспользовались. В этом большая заслуга Разина»

– «Металлург», где собраны не самые габаритные игроки, в финале Кубка Гагарина обыграл со счетом 4-0 мощный и физический сильный «Локомотив», который делает ставку на единоборства и игру на пятаке.

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