В РФ хотят обязать родителей содержать обучающихся в вузе детей

Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят законопроект, предусматривающий законодательное закрепление обязанности родителей содержать до 23 лет детей, обучающихся образовательных организациях по очной форме обучения .
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