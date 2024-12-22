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Белый дом заявил о способности Трампа заключить сделку по Украине

Белый дом заявил о способности Трампа заключить сделку по Украине

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп потенциально может сыграть ключевую роль в заключении мирного соглашения на Украине, заявил в эфире CNN советник действующего президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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Комментарии
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Игорь Васиков
США просто должны убраться с Украины и не дожидаться когда им приставят ствол к виску и &quot;предложат&quot; это сделать. А дальше мы сами разберемся.
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