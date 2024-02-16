Мэр Екатеринбурга отправил в зону СВО крупнейший груз. Фото

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов днем 16 февраля проконтролировал уже седьмую отправку в зону спецоперации РФ на Украине гуманитарного груза, причем крупнейшего за время участия муниципальных властей в таких миссиях.
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