Сотрудники Госавтоинспекции Алданского района Якутии провели новогоднюю профилактическую акцию

На площади Ленина г. Алдан сотрудники Госавтоинспекции совместно с Алданским собратом уссурийского полосатого, с Дедом Морозом, Снегурочкой и учащимися МБОУ СОШ № 1 - учениками 6 «А» класса поздравили горожан-автолюбителей с наступающим Новым годом.
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