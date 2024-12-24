Сотрудники Госавтоинспекции Алданского района Якутии провели новогоднюю профилактическую акцию

На площади Ленина г. Алдан сотрудники Госавтоинспекции совместно с Алданским собратом уссурийского полосатого, с Дедом Морозом, Снегурочкой и учащимися МБОУ СОШ № 1 - учениками 6 «А» класса поздравили горожан-автолюбителей с наступающим Новым годом.