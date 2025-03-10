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Царьград

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Импорт кукурузы из США в Россию возобновили: Поставок не было почти за три года

Импорт кукурузы из США в Россию возобновили: Поставок не было почти за три года

В Россию возобновлены поставки американской кукурузы. Импорт был прерван три года назад.Импорт кукурузы из США в Россию прервался в марте 2022 года.

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