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Царёв: Зеленский жертвует генпрокурором, пытаясь обезглавить НАБУ и САП

Царёв: Зеленский жертвует генпрокурором, пытаясь обезглавить НАБУ и САП

Владимир Зеленский жертвует уже списанным генпрокурором Русланом Кравченко, но одновременно пытается обезглавить НАБУ и САП, заявил RT экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

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