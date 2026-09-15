Сальвини анонсировал старт строительства моста через Мессинский пролив

В 2027 году может начаться строительство моста через Мессинский пролив в Италии. Этот проект, одобренный в 2025 году, протяженностью 3,3 км, считает важным для интеграции 5 миллионов итальянцев в материковую Европу, сообщил Маттео Сальвини.
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