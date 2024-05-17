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Риттер: Украина цепляется за последнюю надежду на победу в конфликте с РФ

Риттер: Украина цепляется за последнюю надежду на победу в конфликте с РФ

Экс-офицер разведывательного подразделения Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер обратил внимание на то, что киевский режим, нанося удары по гражданским объектам и обычным людям на территории Российской Федерацией, надеется настроить жителей против главы государства Владимира Путина.

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Комментарии
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елена гавричева
Это теперь называется КОНФЛИКТ?!
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