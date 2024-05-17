Экс-офицер разведывательного подразделения Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер обратил внимание на то, что киевский режим, нанося удары по гражданским объектам и обычным людям на территории Российской Федерацией, надеется настроить жителей против главы государства Владимира Путина.
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