Экс-офицер разведывательного подразделения Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер обратил внимание на то, что киевский режим, нанося удары по гражданским объектам и обычным людям на территории Российской Федерацией, надеется настроить жителей против главы государства Владимира Путина.