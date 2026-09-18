Как краснодарским детям попасть в бальнеолечебницу бесплатно. Подробная инструкция от администрации города

Как краснодарским детям попасть в бальнеолечебницу бесплатно. Подробная инструкция от администрации городаВ Краснодаре продолжается прием заявок на оздоровительные курсы для детей.
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