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#МГИМО80. Интервью С.В.Лаврова для документального фильма «МГИМО 80» (Москва, 21 октября 2024 года) Основные тезисы: • МГИМО всегда стремился искать что-то своё: предлагать новые направления, которые

#МГИМО80. Интервью С.В.Лаврова для документального фильма «МГИМО 80» (Москва, 21 октября 2024 года) Основные тезисы: • МГИМО всегда стремился искать что-то своё: предлагать новые направления, которые

#МГИМО80Интервью С.В.Лаврова для документального фильма «МГИМО 80»(Москва, 21 октября 2024 года)Основные тезисы:• МГИМО всегда стремился искать что-то своё: предлагать новые направления, которые отражали бы нашу национальную историческую специфику.

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