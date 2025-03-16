В Надымском районе ЯНАО молодежь организовала акцию к юбилею Победы

В населенных пунктах Надымского района по инициативе молодежи проходит акция к юбилею Победы. Она называется «29 220 шагов под Знаменем Победы», сообщил в telegram-канале глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
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