Губернатор Петербурга провёл экстренное совещание из-за непогоды в городе

Он принял доклады о работе всех городских служб по ликвидации последствий циклона. Губернатор Петербурга Александр Беглов утром провёл совещание с членами правительства по дорожной ситуации в городе, вызванной обильным снегопадом, который прошёл накануне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии