Власти Норвегии запретили въезд в страну для российских туристов с 29 мая

В Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд россиян. С 29 мая гражданам РФ, которые хотят попасть в страну в качестве туристов или с целями «непервостепенной важности», в посещении будет отказано.
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