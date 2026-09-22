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Тульские новости

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В Алексинском районе отремонтировали 10 км автодороги Алексин-Першино

В Алексинском районе отремонтировали 10 км автодороги Алексин-Першино

В рамках проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтированы 10 км дороги Алексин-Першино: обновлено покрытие, укреплены обочины, установлены новые павильоны и нанесена разметка.

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