Сырский: до перелома в войне еще далеко

Главнокомандующий вооружённых сил противника призвал отказаться от победных реляций.Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что до перелома в войне «еще далеко», несмотря на замедление темпов наступления Армии России.
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