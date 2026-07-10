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Царьград

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Сырский: до перелома в войне еще далеко

Сырский: до перелома в войне еще далеко

Главнокомандующий вооружённых сил противника призвал отказаться от победных реляций.Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что до перелома в войне «еще далеко», несмотря на замедление темпов наступления Армии России.

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