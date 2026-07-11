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Русская весна

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Новый лидер Ирана пообещал возмездие за смерть отца и всех погибших

Новый лидер Ирана пообещал возмездие за смерть отца и всех погибших

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после похорон своего отца публично пообещал отомстить за его гибель и за всех погибших в войне с США и Израилем.

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