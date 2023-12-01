Политолог Баар: Щит НАТО над Украиной не поможет из-за превосходства РФ

Специалист в сфере политологии Владимир Баар указал на тот факт, что идея держав Североатлантического Альянса по формированию «щита» над подконтрольной киевскому режиму территорией не имеет шансов на воплощение в жизнь из-за одерживаемых ВС РФ побед.
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