Специалист в сфере политологии Владимир Баар указал на тот факт, что идея держав Североатлантического Альянса по формированию «щита» над подконтрольной киевскому режиму территорией не имеет шансов на воплощение в жизнь из-за одерживаемых ВС РФ побед.