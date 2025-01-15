Путин поздравил Следственный комитет с 14-летием со дня его образования

Президент России Владимир Путин поздравил Следственный комитет РФ с 14-летием со дня его образования, подчеркнув важный вклад сотрудников в обеспечение законности и правопорядка, особенно в Донбассе и Новороссии.
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