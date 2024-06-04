В России зарплаты строителей выросли за год почти на четверть. Причина – высокий спрос, который остаётся таким благодаря поддержки сферы со стороны государства с помощью льготной ипотеки, и достаточно низкое предложение со стороны соискателей.
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