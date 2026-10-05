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Под Североуральском медведь пришел на автостоянку и повредил несколько машин

Под Североуральском медведь пришел на автостоянку и повредил несколько машин

В Свердловской области медведи продолжают выходить из лесов и подбираться к населенным пунктам. Так, недавно хищник появился в районе Шемурского месторождения и хребта Шемур под Североуральском.

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