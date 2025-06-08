Прогноз погоды в Крыму на 8 июня ☀️ В Симферополе +32 и ясно В Севастополе +27 и ясно В Евпатории +31 и ясно В Черноморском +27 и ясно В Джанкое +32 и ясно В Ялте +27 и ясно В Алуште +29 и ясно В Керчи +29 и ясно В Армянске +32 и ясно В Красноперекопске +32 и ясно В Бахчисарае +31 и ясно В Феодосии +29 и ясно В Судаке +28 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.