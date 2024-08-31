Сколько сахара прячется в готовых продуктах — 22 наглядных примера

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько сахара содержится в готовом йогурте, даже если на нем написано, что он «натуральный»? На самом деле количество сахара в знакомых всем и популярных продуктах на полках супермаркетов поистине впечатляет.
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