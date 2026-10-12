А Петржела сомневается в чемпионских перспективах «Зенита»…

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не стал называть петербуржцев безоговорочным фаворитом чемпионской гонки после победы над «Краснодаром».
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