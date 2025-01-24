Китай приблизился к созданию неисчерпаемого источника энергии: 1066 секунд

Как пишет интернет-журнал «Новая Наука», китайский реактор EAST (Экспериментальный Продвинутый Сверхпроводящий Токамак), расположенный в Хэфэе, установил новый мировой рекорд, удерживая сверхгорячую плазму в течение 1066 секунд, что эквивалентно почти восемнадцати минутам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии