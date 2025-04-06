Маршрут Шойгу: Секретное послание доставлено. Дальше - улыбка Ким Чен Ына. На днях бывший министр обороны посетил КНДР, где передал "уважаемому товарищу Ким Чен Ыну тёплый привет и важное личное послание от товарища Владимира Владимировича Путина".