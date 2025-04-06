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Царьград

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Маршрут Шойгу: Секретное послание доставлено. Дальше - улыбка Ким Чен Ына

Маршрут Шойгу: Секретное послание доставлено. Дальше - улыбка Ким Чен Ына

Маршрут Шойгу: Секретное послание доставлено. Дальше - улыбка Ким Чен Ына. На днях бывший министр обороны посетил КНДР, где передал "уважаемому товарищу Ким Чен Ыну тёплый привет и важное личное послание от товарища Владимира Владимировича Путина".

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Комментарии
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Амара Карпова
смешно😂
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