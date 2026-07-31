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Армения требует от РФ вернуть железную дорогу и готовит иск на $2 млрд

Армения требует от РФ вернуть железную дорогу и готовит иск на $2 млрд

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство намерено восстановить полный контроль над Южно-Кавказской железной дорогой, которая с 2008 года находится в концессионном управлении дочерней компании «Российских железных дорог» (РЖД).

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