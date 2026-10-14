«Донбасс присоединил Россию». Военкор Селезнёв — о будущем СВО, героях и фронте

Военный корреспондент WarGonzo Дмитрий Селезнёв рассказал RTVI о ситуации на Запорожском направлении, роли беспилотников в современной войне и людях, которые остаются на передовой.
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