Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

442 подписчика

«Донбасс присоединил Россию». Военкор Селезнёв — о будущем СВО, героях и фронте

«Донбасс присоединил Россию». Военкор Селезнёв — о будущем СВО, героях и фронте

Военный корреспондент WarGonzo Дмитрий Селезнёв рассказал RTVI о ситуации на Запорожском направлении, роли беспилотников в современной войне и людях, которые остаются на передовой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анфиса Иванова
Анфиса Иванова

Статья очень интересная! Большое спасибо!
Но вот этот вывод как-то настораживает " Можно даже сказать, что не мы присоединили Донбасс, а Донбасс присоединил Россию. "
" Донбасс присоединил Россию..." - это уже идеологически меняет политический акцент и самого СВО и политики России и делает его ГЕОполитическим...
Это может стать активным мотивом для политических спекуляций разных донецких и хохлосранских группировок против России...