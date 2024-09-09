Трагедия на трассе Кубани: три девушки погибли в огненном аду автомобиля Юлия ЧинковаВ результате трагической аварии на кубанской трассе погибло три молодых женщины, жители Кропоткина, в возрасте 17, 22 и 24 лет.
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