Удар по США получился громким. Остаётся лишь аплодировать Китаю. Как пишет в своей статье для Царьграда Иван Прохоров, создатели китайского аналога ChatGPT - DeepSeek вложили в своё детище способность не только выдавать развёрнутый аналитический ответ, но и умение за короткое время писать коды на любом программном языке.