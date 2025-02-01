Удар по США получился громким. Остаётся лишь аплодировать Китаю. Как пишет в своей статье для Царьграда Иван Прохоров, создатели китайского аналога ChatGPT - DeepSeek вложили в своё детище способность не только выдавать развёрнутый аналитический ответ, но и умение за короткое время писать коды на любом программном языке.
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