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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о возвращении Мудрика: «Очень рад за него, я предупредил, что он сыграет 10-15 минут с «Юве». Это был эмоциональный момент для всех в «Челси»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о возвращении Михаила Мудрика в команду. 25-летний вингер вышел на поле в товарищеском матче против « Ювентуса » в Гонконге (0:1).

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