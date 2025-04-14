БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мигранты издевались над больным подростком: Самара снова гремит, в селе беспределят приезжие

Мигранты издевались над больным подростком: Самара снова гремит, в селе беспределят приезжие

Чудовищное по своей наглости и беспредельности поведение мигранта и его дружков было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы Самарской области.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
почему не заводятся уголовные дела на бездействие силовиков? ведь все преступления мигрантов в стране происходят или из за их бездействия или они финансируются диаспорами. скорее всего боятся поднимать этот вопрос из-за того, что так работают во всей стране.
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21 час.
Yvan
На одной скамье подсудимых должны сидеть преступники и их покровители.
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16 час.
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