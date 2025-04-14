Мигранты издевались над больным подростком: Самара снова гремит, в селе беспределят приезжие

Игорь Сипкин

почему не заводятся уголовные дела на бездействие силовиков? ведь все преступления мигрантов в стране происходят или из за их бездействия или они финансируются диаспорами. скорее всего боятся поднимать этот вопрос из-за того, что так работают во всей стране.