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Мойсес Кайседо и «Брайтон» продлили контракт до 2027 года. Хавбеком интересуются «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль»

Мойсес Кайседо и «Брайтон» продлили контракт до 2027 года. Хавбеком интересуются «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль»

«Брайтон» объявил о заключении нового соглашения с Мойсесом Кайседо. 21-летний игрок сборной Эквадора продлил контракт с «чайками» до 2027 года с опцией пролонгирования еще на один сезон.

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