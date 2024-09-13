Ужасные жертвы репрессий. Попали в засаду. @wpristav Военные новости ★ сводки СВО ❗как всегда больше тут 👉 https://nextwar.
Комментарии
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Николай
Это что за хрень, я сейчас прочитал? Что автор сего, хотел сказать? Это что, оправдание предателей? В первом посту, попал в засаду на территории воинской части. А какого хрена делает посторонний в воинской части? Или это какстрюлеголовые воду мутят?
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19 час.
Алексей Рубин
Ничего не понимаю... Что это ещё за высер? Кто попустил?
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9 час.
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