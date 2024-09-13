Ужасные жертвы репрессий. Попали в засаду

Николай

Это что за хрень, я сейчас прочитал? Что автор сего, хотел сказать? Это что, оправдание предателей? В первом посту, попал в засаду на территории воинской части. А какого хрена делает посторонний в воинской части? Или это какстрюлеголовые воду мутят?