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Русские танки получили новое антидроновое оборудование «Сания»

Русские танки получили новое антидроновое оборудование «Сания»

Комплекс обезвреживания ударных дронов уже начал применяться на фронте.Русские танки, которые принимают участие в зоне боестолкновений, получили новую систему подавления ударных дронов типа FPV, которая получила названия «Сания».

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