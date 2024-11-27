Все мы периодически сталкиваемся с таким явлением как злорадство. Радость от того, что кому-то плохо, во все времена считалось разрушительной для человеческой личности эмоцией.
Злорадствуйте на здоровье! Врачи рекомендуют
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Рыбчинская
Господи! До чего мы дойдем и что оправдаем😡
Ответить
13 час.
Maija Lubimaja
Злорадство - это бацилла войны. Врачей. которые советуют злорадствовать необходимо дисквалифицировать безоговорочно и бессрочно без права апелляции.
Ответить
13 час.
Лейла Турманова
а когда запрещали злорадствовать, то все жили в мире и добре? конфликты, войны все время рядом с человечеством, они его спутник, хоть злорадствуй, хоть не злорадствуй, может злорадствовать даже лучше, так ты открыто выражаешь свои чувства, а не тихонечко ненавидишь человека за его успехи и прочее. Не завидовать, не злорадствовать можно, но это большая регулярная работа над собой.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии