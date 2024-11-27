Злорадствуйте на здоровье! Врачи рекомендуют

Лейла Турманова

а когда запрещали злорадствовать, то все жили в мире и добре? конфликты, войны все время рядом с человечеством, они его спутник, хоть злорадствуй, хоть не злорадствуй, может злорадствовать даже лучше, так ты открыто выражаешь свои чувства, а не тихонечко ненавидишь человека за его успехи и прочее. Не завидовать, не злорадствовать можно, но это большая регулярная работа над собой.