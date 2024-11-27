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Злорадствуйте на здоровье! Врачи рекомендуют

Злорадствуйте на здоровье! Врачи рекомендуют

Все мы периодически сталкиваемся с таким явлением как злорадство. Радость от того, что кому-то плохо, во все времена считалось разрушительной для человеческой личности эмоцией.

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Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Господи! До чего мы дойдем и что оправдаем😡
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13 час.
Maija Lubimaja
Злорадство - это бацилла войны. Врачей. которые советуют злорадствовать необходимо дисквалифицировать безоговорочно и бессрочно без права апелляции.
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13 час.
Лейла Турманова
а когда запрещали злорадствовать, то все жили в мире и добре? конфликты, войны все время рядом с  человечеством, они его спутник, хоть злорадствуй, хоть не злорадствуй, может злорадствовать даже лучше, так ты открыто выражаешь свои чувства, а не тихонечко ненавидишь человека за его успехи и прочее. Не завидовать, не злорадствовать можно, но это большая регулярная работа над собой.
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8 час.

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