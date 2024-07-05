Подполье сообщило об ударе по британскому диверсионному центру под Одессой

Целями ночного ракетного удара по Одесской области стали британский учебный центр пловцов диверсантов в Черноморске и склад оружия в порту, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 5 июля журналистам РИА Новости.
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