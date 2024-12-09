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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Обратно в семью Sony: быший арт-директор God of War после Netflix присоединился к автор...

Обратно в семью Sony: быший арт-директор God of War после Netflix присоединился к автор...

Обратно в семью Sony: быший арт-директор God of War после Netflix присоединился к авторам The Last of UsРафаэль Грассетти, бывший арт-директор God of War и God of War: Ragnark, объявил о своём возвращении в семью Sony, присоединившись к студии Naughty Dog.

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