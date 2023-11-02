Комиссия РПЛ разрешила провести матч «Факела» с ЦСКА на стадионе в Воронеже

Инспекция Премьер-лиги, побывавшая на арене 1 ноября, признала качество поля удовлетворительным. Напомним, что 28 октября после матча «Факел» — «Спартак» гости, проигравшие со счетом 0:2, много критиковали воронежский газон.
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