ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР

Российские войска освободили Новобахмутовку в ДНР, заявили в Минобороны России. «Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
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