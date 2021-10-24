Рок-н-рольное прошлое глубокой стимуляции мозга

Чего только не было в 50-х! Отличилась и наука о мозге: опыты без информированного согласия, заключенные в качестве испытуемых, попытки вылечить мужскую гомосексуальность посредством стимуляции перегородки мозга во время просмотра порнографии.
Чего только не было в 50-х! Отличилась и наука о мозге: опыты без информированного согласия, заключенные в качестве испытуемых, попытки вылечить мужскую гомосексуальность посредством стимуляции перегородки мозга во время просмотра порнографии.
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