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Рок-н-рольное прошлое глубокой стимуляции мозга

Рок-н-рольное прошлое глубокой стимуляции мозга

Чего только не было в 50-х! Отличилась и наука о мозге: опыты без информированного согласия, заключенные в качестве испытуемых, попытки вылечить мужскую гомосексуальность посредством стимуляции перегородки мозга во время просмотра порнографии.

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