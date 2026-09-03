Зумеры стали более избирательными в планировании поездок в отель

Молодые путешественники не столько сокращают потребление, сколько становятся более избирательными в его структуре.
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