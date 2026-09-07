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Аргументы и Факты

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Потери огромные, женщин гонят в штурмы: в США признали полное истощение ВСУ

Потери огромные, женщин гонят в штурмы: в США признали полное истощение ВСУ

Украинская армия с каждым днем все ближе к военной катастрофе. Боевики гибнут тысячами, мобилизационный ресурс иссякает, а восполнить потери становится все сложнее.

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