МВД Абхазии отказалось заключать соглашение с Росгвардией. Министр внутренних дел Роберт Киут заявил, что конституция и законодательство республики не допускают, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали иностранные силовые структуры.
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